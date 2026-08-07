EE. UU. revisará redes sociales de periodistas y solicitantes de visas bajo el T-MEC

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La administración Trump exigirá que periodistas foráneos y profesionales bajo el T‑MEC sometan sus perfiles digitales a inspección previa antes de obtener visas para entrar a Estados Unidos, medida que genera críticas por vulnerar la privacidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:41 AM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 08:30 AM.