Hutíes lanzan ataque masivo y matan a 58 soldados en Yemen; crece tensión regional

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Al menos 58 miembros de las fuerzas gubernamentales de Yemen murieron el 6 de agosto tras ataques con drones y misiles de los rebeldes hutíes, el saldo más alto desde el alto el fuego de 2022. El Ministerio de Defensa prometió responder y los hutíes justificaron la ofensiva como represalia a la presencia saudí en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:39 AM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 08:20 AM.