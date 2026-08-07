México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras meses de ruptura

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Los gobiernos de México y Perú acordaron, el 5 de agosto de 2026, restablecer sus lazos diplomáticos, poniendo fin a la ruptura iniciada en noviembre de 2025 tras el otorgamiento de asilo a la expresidenta Betssy Chávez Chino.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:46 AM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 08:40 AM.