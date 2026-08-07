México y Perú restablecen relaciones diplomáticas tras meses de ruptura

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este viernes que México y Perú han llegado a un acuerdo para restablecer sus relaciones diplomáticas, citando los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
La ruptura de los vínculos diplomáticos se produjo en noviembre de 2025, cuando el gobierno peruano decidió cortar relaciones con México tras el otorgamiento de asilo diplomático a la expresidenta del Congreso, Betssy Chávez Chino, quien había sido acusada de actos de corrupción en su país.
El comunicado conjunto emitido por ambas carteras subraya que la decisión de reanudar los contactos oficiales responde a la voluntad de los nuevos gobiernos de retomar el diálogo y la colaboración en áreas como comercio, seguridad y cultura.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había manifestado el 29 de julio que su administración trabajaría con la nueva presidencia peruana, encabezada por Keiko Fujimori, para restablecer los lazos diplomáticos. Sheinbaum reiteró que México está comprometido con la estabilidad regional y la defensa de los principios democráticos.
Por su parte, el presidente peruano Keiko Fujimori señaló que la medida refleja el deseo de ambos países de superar diferencias pasadas y enfocarse en proyectos de beneficio mutuo, destacando la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático.
El comunicado conjunto, disponible en los sitios oficiales de la SRE y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, incluye la firma de los ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones y la promesa de reactivar los canales de comunicación diplomática a la mayor brevedad.