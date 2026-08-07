Tiroteo en escuela de Tailandia deja dos muertos y al menos 15 heridos

La Policía de Tailandia confirmó a través de sus redes sociales que el sospechoso de un tiroteo ocurrido en una escuela del norte de Bangkok murió, sin precisar la causa de su fallecimiento. En la misma publicación se indicó que la zona está siendo despejada y que se continúan las labores de investigación.
Según la cadena de televisión de la Policía, el agresor se encontraba dentro de la sala de computadores del centro educativo cuando fue neutralizado. Medios locales, como Thai PBS, reportaron que el número de fallecidos asciende a dos, entre ellos el presunto autor, identificado como un estudiante de secundaria de 15 años, aunque la Policía no ha corroborado esta información. Asimismo, se reportan al menos quince heridos, cuyas condiciones de salud están siendo atendidas.
Este hecho se suma a otro tiroteo ocurrido en febrero en la escuela de Hat Yai, en el sur del país, donde la directora del plantel perdió la vida tras la irrupción armada de un hombre que tomó rehenes antes de ser detenido.
Tailandia presenta uno de los índices más altos de armas de fuego per cápita en la región, facilitado por la disponibilidad de armamento para el Ejército y la Policía, así como por normativas de adquisición consideradas laxas y anticuadas para la población civil. La frecuencia de estos incidentes ha generado preocupación sobre la seguridad en instituciones educativas y la necesidad de reformas en la legislación de armas.