Tiroteo en escuela de Tailandia deja dos muertos y al menos 15 heridos

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Autoridades de Tailandia informaron que el presunto autor de un tiroteo en una escuela del norte de Bangkok falleció, mientras que al menos 15 personas resultaron heridas y se reportan dos muertos, incluido el agresor de 15 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:42 AM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 08:31 AM.