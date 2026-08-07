Trump asegura que Estados Unidos ya se beneficia del petróleo venezolano

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El expresidente Donald Trump declaró que Estados Unidos está recibiendo grandes volúmenes de crudo venezolano y reiteró su apoyo a la nueva dinámica bilateral, incluso insinuando la incorporación de Venezuela como posible “Estado 51”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/08/2026 06:40 AM.
En Internacional y editada el 07/08/2026 08:23 AM.