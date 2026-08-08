Hallan 57 cadáveres en una funeraria de Chicago tras semanas de quejas por un olor fétido

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook (MEO) confirmó que, el pasado jueves 6 de agosto, se hallaron 57 cadáveres en la funeraria ubicada en 2939 E 95th St, South Chicago. Los restos, encontrados en diferentes etapas de descomposición, fueron descubiertos tras la revocación de la licencia del establecimiento por parte del Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois.
El hallazgo, que ha generado consternación entre los vecinos, se dio a conocer después de que varios residentes reportaran un olor fétido persistente durante semanas, incluso meses. La MEO informó que está evaluando el estado de los cuerpos, revisando documentos y realizando pruebas de ADN para identificar a los fallecidos lo antes posible. El proceso de identificación y emisión de actas de defunción podría extenderse varios días, dada la complejidad de la situación.
Con la licencia revocada, la MEO asumió la custodia de los restos y está trabajando para localizar a los familiares y allegados de los difuntos. La autoridad forense ha señalado que la falta de registro y la ausencia de protocolos adecuados en la funeraria dificultan la tarea de identificación, lo que podría retrasar la notificación a los seres queridos.
Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para determinar la responsabilidad del titular del negocio y los posibles incumplimientos de normativas sanitarias y de manejo de restos humanos. Se espera que la Fiscalía del Condado de Cook presente cargos una vez concluida la fase preliminar de la investigación.
Mientras tanto, la comunidad de South Chicago permanece atenta a los avances del caso, que ha puesto en relieve la necesidad de una mayor supervisión de los establecimientos funerarios y la importancia de garantizar el respeto y la dignidad de los fallecidos.