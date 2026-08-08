Hallan 57 cadáveres en una funeraria de Chicago tras semanas de quejas por un olor fétido

...

Una funeraria de South Chicago fue intervenida después de que la Oficina del Médico Forense del Condado de Cook encontrara 57 cuerpos en distintos estados de descomposición, lo que complica su identificación y genera una investigación penal y sanitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 09:29 AM.
En Internacional y editada el 08/08/2026 10:37 AM.