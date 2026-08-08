EE.UU. revoca visas a 65 personas ligadas al CJNG y no descarta sancionar a funcionarios

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Estados Unidos anunció nuevas revocaciones y prohibiciones de visas contra 65 familiares y asociados del Cártel Jalisco Nueva Generación y advirtió que podría extenderse a funcionarios mexicanos, sin limitar a quiénes aplicar las medidas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 08/08/2026 10:47 AM.