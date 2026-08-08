Hunter Biden confirma que el cáncer de próstata de Joe Biden se ha extendido

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En una entrevista con la BBC, Hunter Biden reveló que el cáncer de próstata del expresidente de EE. UU., Joe Biden, ha hecho metástasis ósea, describiéndolo como “muy doloroso” y “muy debilitante”. El anuncio se produce mientras el exmandatario sigue participando en actos públicos pese a su tratamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 12:05 PM.
En Internacional y editada el 08/08/2026 12:14 PM.