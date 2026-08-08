Hunter Biden, hijo del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden (83 años), declaró en una entrevista concedida a la cadena británica BBC que el cáncer de próstata que padece su padre ha avanzado significativamente, presentando metástasis en los huesos y otras áreas del organismo. El joven describió la enfermedad como “muy dolorosa” y “muy debilitante”, subrayando la gravedad del cuadro clínico a pesar del tratamiento oncológico que el exmandatario sigue recibiendo.
El diagnóstico de cáncer de próstata agresivo con metástasis ósea fue anunciado por Joe Biden en 2023, poco después de concluir su mandato en la Casa Blanca. Desde entonces, el presidente retirado ha mantenido una presencia pública limitada, aunque asistió en junio al evento de inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago, lo que indica que sigue realizando actividades oficiales de forma esporádica.
Hunter Biden explicó que la enfermedad ha empeorado en los últimos meses, lo que ha incrementado la necesidad de analgésicos y ha limitado la movilidad de su padre. “El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes. Es muy doloroso y muy debilitante”, afirmó el hijo del expresidente.
El anuncio llega en medio de un contexto político y mediático que ha puesto bajo escrutinio la salud del presidente Biden desde su campaña electoral en 2020, cuando su edad y capacidad para ejercer el cargo fueron objeto de debate. Sin embargo, la información sobre una supuesta renuncia a la campaña de reelección y la sustitución por Kamala Harris, así como el indulto a Hunter Biden, no corresponde a hechos verificables y no forma parte del reporte oficial.
En la entrevista, Hunter también expresó su agradecimiento por el indulto que su padre concedió antes de dejar el poder, aunque reconoció que la medida generó controversia y pudo haber afectado la percepción pública del legado de Joe Biden.
El equipo médico del expresidente no ha emitido comentarios adicionales, y la familia ha solicitado respeto a la privacidad mientras se continúa con el tratamiento oncológico.