Lula culpa a Marco Rubio del recrudecimiento del conflicto comercial Brasil‑UE

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, responsabilizó al senador estadounidense Marco Rubio por el aumento de las tensiones comerciales entre Brasil y la Unión Europea, mientras destacó su respeto por el presidente Donald Trump y subrayó los logros en la reducción de la deforestación amazónica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 06:18 AM.
En Internacional y editada el 08/08/2026 06:48 AM.