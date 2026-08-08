Lula culpa a Marco Rubio del recrudecimiento del conflicto comercial Brasil‑UE

En la presentación de los datos preliminares de la deforestación en la Amazonía, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva culpó al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, por el recrudecimiento del conflicto comercial bilateral entre Brasil y la Unión Europea.
Lula, aunque reconoce una relación de "mucho respeto" con el presidente Donald Trump, señaló que la discordia se origina en la política del Departamento de Estado. Según el mandatario progresista, Rubio es "un antilatinoamericano, o un latinoamericano frustrado", y acusó al senador de odiar a Cuba, Colombia y Brasil por su origen cubano‑miamense.
El discurso se dio en el marco de la celebración de una reducción del 37 % en las alertas de deforestación para el periodo 2025‑2026. Lula reiteró que el argumento de la tarifa europea "no es verdadero, otra vez" y afirmó que ningún país del mundo se toma tan en serio la cuestión climática como Brasil.
Desde el 22 de julio, Estados Unidos impuso un arancel adicional del 25 % a gran parte de las importaciones brasileñas, bajo la acusación de prácticas comerciales desleales: el sistema de pagos PIX, normas anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, acceso al mercado de etanol y supuesta tolerancia a la deforestación ilegal. Sin embargo, el presidente Trump eximió a unos 2 100 productos brasileños, entre ellos carne, pescados, café, petróleo, tierras raras y obras de arte, para evitar impactos en el mercado interno.
Lula lamentó haberse enterado del "tarifazo" a través de la prensa y anunció que enviará a Trump gráficos que demuestran la caída récord de la deforestación amazónica, con el objetivo de desmentir las justificaciones ambientales del arancel.