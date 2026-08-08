El Niño pone en riesgo de inseguridad alimentaria a 3.2 millones de guatemaltecos

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El gobierno de Guatemala advierte que la sequía provocada por El Niño podría afectar a 3.2 millones de personas (17 % de la población) en el tercer trimestre de 2026, incrementando la escasez de granos básicos y la vulnerabilidad de hogares rurales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/08/2026 12:05 PM.
En Internacional y editada el 08/08/2026 12:12 PM.