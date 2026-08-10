Bezos y Saverin van por el Liverpool: consorcio busca comprar más del 30% del club

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Un consorcio liderado por Amit Bhatia, que incluye a Jeff Bezos y Eduardo Saverin, está a punto de cerrar un acuerdo para comprar casi un tercio de la propiedad del Liverpool, tras la reciente venta de una participación minoritaria a Dynasty Equity.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:50 AM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 10:02 AM.