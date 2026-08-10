Bezos y Saverin van por el Liverpool: consorcio busca comprar más del 30% del club

Un consorcio internacional que reúne a tres de las personas más ricas del planeta está a punto de cerrar la compra de una participación mayoritaria en el Liverpool Football Club. Según informó Sky Sports este lunes, el grupo, encabezado por el empresario británico‑indio Amit Bhatia, director de AyBe Capital Advisers y expropietario del Queens Park Rangers, incluiría al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y al cofundador de Facebook, Eduardo Saverin.
El acuerdo contemplaría la adquisición de más del 30 % del club, lo que equivale a casi un tercio de la propiedad. Aunque no se han revelado los montos exactos ni la fecha definitiva de cierre —se especula que podría ser esta o la próxima semana—, la operación representaría una de las mayores inyecciones de capital en la historia reciente del Liverpool.
En septiembre de 2023, Fenway Sports Group, propietario del Liverpool, vendió una participación minoritaria a la firma estadounidense Dynasty Equity por un valor estimado entre £80 millones (US$115 millones) y £160 millones (US$185 millones). Los recursos obtenidos sirvieron para saldar deudas bancarias contraídas durante la pandemia, financiar la nueva tribuna de Anfield, el centro de entrenamiento y la compra de los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood.
La posible entrada de Bezos y Saverin, junto con Bhatia, sugiere una nueva fase de expansión y fortalecimiento financiero para el club, que podría traducirse en mayores inversiones en plantilla, infraestructura y proyectos de desarrollo global.
El Liverpool aún no ha emitido un comunicado oficial sobre la negociación, pero la expectativa entre los aficionados es alta, como lo demuestra la reacción en redes sociales: "Thank you, Anfield. See you back here next week" acompañada de una foto del estadio.