España vivirá un eclipse solar total histórico este 12 de agosto

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El próximo 12 de agosto, España será el punto de observación privilegiado del eclipse solar total, el primero en la Península Ibérica desde 1912. El evento marcará el inicio de una serie histórica de tres eclipses (2026‑2028) que posicionará al país como epicentro astronómico mundial. Autoridades y científicos advierten sobre la necesidad de usar gafas homologadas y planificar los desplazamientos para evitar congestiones y riesgos de incendio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 02:18 PM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 02:48 PM.