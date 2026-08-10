España vivirá un eclipse solar total histórico este 12 de agosto

España se prepara para vivir el eclipse solar total del 12 de agosto, el primero de su tipo en la Península Ibérica desde 1912. El fenómeno, que comenzará alrededor de las 19:30 horas, se convertirá en el punto de referencia de una serie sin precedentes de tres eclipses que se sucederán en 2026, 2027 y 2028, consolidando al país como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos.
Con estos eventos, España se posiciona como el escenario privilegiado para la observación astronómica mundial en los próximos tres años.