Colombia declara emergencia tras sismo de 7.4; De la Espriella activa operativo de rescate

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, declaró estado de emergencia tras el sismo de 7.4 grados que se registró a las 07:34 hora local, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, a 82 km de profundidad.
De la Espriella anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde dirigirá personalmente las acciones de socorro para las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y demás zonas afectadas. Asimismo, convocó a un comité de emergencia integrado por autoridades nacionales y locales para coordinar la evaluación de daños y la entrega de ayuda inmediata.
El mandatario viajará a Pereira, capital del Risaralda, una de las ciudades con mayores daños estructurales, para acompañar a los afectados y supervisar la distribución de recursos. En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, se reportaron heridos y graves daños en edificaciones; el sismo también se sintió con fuerza en Manizales, Cali, Antioquia, Cundinamarca, Santander y otras regiones.
El vicepresidente José Manuel Restrepo expresó su solidaridad con las familias damnificadas y reiteró el compromiso del Gobierno para acelerar la atención médica, la reconstrucción de viviendas y la restitución de servicios básicos.
Las autoridades continúan con labores de evaluación de daños, mientras se mantiene la alerta y se activan los protocolos de respuesta de la UNGRD y de los gobiernos departamentales.