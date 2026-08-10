Colombia declara emergencia tras sismo de 7.4; De la Espriella activa operativo de rescate

...

El mandatario colombiano, Abelardo De la Espriella, anunció la creación de un Puesto de Mando Unificado y la convocatoria de un comité de emergencia para atender los daños provocados por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país. El presidente viajará a Pereira, una de las ciudades más afectadas, para acompañar a los damnificados y coordinar la respuesta gubernamental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 09:51 AM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 10:05 AM.