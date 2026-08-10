Comunidad de GTA recauda más de $50,000 para fan que necesita trasplante de pulmón

Los seguidores de Grand Theft Auto (GTA) han superado la meta inicial de $15,000 en la campaña de GoFundMe de Jerry, alias "Void Only", alcanzando $53,151. El joven de 25 años, que padece enfermedad pulmonar intersticial desde los 17 años, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos a la espera de un trasplante de pulmón. Su petición, difundida en TikTok con el mensaje “Solo quiero jugar GTA VI”, se volvió viral, acumulando millones de reproducciones y 1.9 millones de "me gusta".
Jerry, creador de contenido de videojuegos y música desde 2022, ha compartido videos de títulos como Warframe, Marvel’s Spider-Man, Hitman y la saga Kingdom Hearts. En los últimos días mostró su estado crítico conectado a un tubo de oxígeno, explicando que sus pulmones están adheridos a la pared torácica, lo que complica el procedimiento quirúrgico.
La campaña, iniciada por su padre, Paris Fort, buscaba cubrir los gastos médicos y de recuperación durante el año. Tras la difusión en TikTok, la comunidad gamer se movilizó, dejando mensajes de apoyo y recordando el próximo lanzamiento de GTA VI, programado para el 19 de noviembre de 2026. Comentarios de usuarios expresaron su deseo de que Jerry pueda jugar el título una vez recuperado.
En un video posterior, Jerry agradeció las donaciones y anunció que, de superar el trasplante, transmitirá en vivo sus partidas de GTA VI como objetivo colectivo de la comunidad.
El caso pone de relieve el poder de las redes sociales para generar solidaridad financiera en situaciones de salud críticas, especialmente dentro de comunidades de nicho como la de los videojuegos.