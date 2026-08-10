Comunidad de GTA recauda más de $50,000 para fan que necesita trasplante de pulmón

...

El creador de contenido “Void Only”, de 25 años, recibió $53,151 en una campaña de GoFundMe tras viralizar su historia en TikTok, donde pidió un trasplante de pulmón para poder jugar GTA VI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 04:47 PM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 04:30 PM.