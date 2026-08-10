Sismo de 7.4 sacude Colombia: seis aeropuertos suspenden operaciones por daños

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El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia a las 7:34 a.m. dejó daños estructurales en al menos seis aeropuertos, obligando a la Aeronáutica Civil a suspender temporalmente los vuelos mientras se evalúan los riesgos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 03:02 PM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 12:20 PM.