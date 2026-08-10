Sismo de 7.4 sacude Colombia: seis aeropuertos suspenden operaciones por daños

Un sismo de 7.4 grados de magnitud que se registró a las 7:34 horas locales provocó daños en la infraestructura de seis aeropuertos colombianos, según informó la Aeronáutica Civil. Las terminales afectadas son Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, cuyas operaciones quedan suspendidas por motivos de seguridad mientras se realizan inspecciones técnicas.
El organismo regulador mantendrá un monitoreo constante de la situación y ha pedido a los pasajeros que consulten los canales oficiales y a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los itinerarios. Asimismo, se ha sumado el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a la lista de instalaciones con afectaciones, aunque su estado aún está bajo evaluación.
Las tres terminales de la zona cafetera —Pereira, Manizales y Armenia— fueron las más impactadas, mientras que el aeropuerto de Quibdó, principal punto de conexión del departamento del Chocó, se vio afectado por su proximidad al epicentro, localizado en la comunidad de San José del Palmar. En el Valle del Cauca, los aeropuertos de Cartago y Buenaventura también reportaron daños estructurales; la capital del departamento registró el colapso de al menos veinte inmuebles.
El sismo se percibió también en países vecinos como Ecuador, Panamá y Venezuela, pero la magnitud de los daños en la infraestructura aeroportuaria se concentra en Colombia. Las autoridades continúan evaluando la integridad de pistas, terminales y sistemas de navegación, y se espera un informe preliminar en las próximas 24 horas.
Se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los sitios web oficiales de la Aeronáutica Civil y de sus aerolíneas, y estar atentos a posibles reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.