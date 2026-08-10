Alerta en Colombia: Sismo de 7.4 sacude al país y deja heridos y graves daños

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Un terremoto de 7.4 de magnitud, con epicentro cerca de San José del Palmar (Chocó) y profundidad de 96 km, se sintió con fuerza en Bogotá, Cali y otras ciudades. Autoridades reportan heridos, edificios colapsados y la activación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 08:18 AM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 08:52 AM.