Todd Blanche, exabogado de Trump, juró como nuevo Fiscal General de EE. UU. en ceremonia privada

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Todd Blanche, antiguo abogado personal de Donald Trump y exsubsecretario de Justicia, tomó posesión como Fiscal General de Estados Unidos en el Despacho Oval. Su nombramiento, polémico por la creación de un fondo de $1,800 mdd para beneficiarios de la administración Trump, enfrentó fuerte oposición republicana y demócrata en el Senado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 05:05 PM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 02:55 PM.