Todd Blanche, exabogado de Trump, juró como nuevo Fiscal General de EE. UU. en ceremonia privada

En una ceremonia reservada dentro del Despacho Oval de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump presenció la toma de posesión de Todd Blanche como nuevo Fiscal General de los Estados Unidos. Blanche, de 52 años, nació en Denver, Colorado, y se ha desempeñado como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, defensor en casos de alto perfil y abogado personal de Trump durante el proceso judicial por los pagos a Stormy Daniels.
Blanche había ocupado el cargo de Fiscal General interino tras la destitución de Pam Bondi en abril y, el viernes, encabezó la delegación de Washington en la toma de posesión del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, aliado de Trump. Su historial incluye la defensa del presidente en los casos federales sobre documentos clasificados y los intentos de revertir los resultados de las elecciones de 2020, así como la participación en la desclasificación de archivos del caso Jeffrey Epstein, proceso que costó el puesto a Bondi.
En mayo, Blanche anunció la creación de un fondo de US$1,800 millones destinado a compensar a personas que, según la administración Trump, fueron objeto de persecución judicial bajo la presidencia de Joe Biden, entre ellos los acusados del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. La medida generó una fuerte resistencia en el Comité Judicial del Senado: los republicanos John Cornyn y Thom Tillis bloquearon su nombramiento hasta que Blanche anuló el fondo, mientras que los demócratas votaron casi unánimemente en contra, acusándolo de socavar la independencia del Departamento de Justicia.
El futuro del nuevo Fiscal General dependerá ahora del voto del pleno del Senado, donde la polémica sobre su vínculo con Trump y la cuestión del fondo de compensación seguirán siendo puntos críticos de debate.