Trump responde a Irán y exige indemnización por daños de guerra

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, contraatacó a Irán exigiendo una compensación por los atentados y represión de los últimos 50 años, tras la lista de demandas iraníes para reabrir el estrecho de Ormuz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/08/2026 04:20 PM.
En Internacional y editada el 10/08/2026 02:19 PM.