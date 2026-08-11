Joe Biden enfrenta una etapa más grave en su batalla contra el cáncer

...

El expresidente de EE. UU., Joe Biden, de 83 años, ve agravarse su cáncer de próstata con metástasis óseas, según revelaciones de su hijo Hunter y la primera dama Jill, quienes describen dolor intenso y deterioro físico pese a los tratamientos hormonales y radioterápicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:44 AM.
En Internacional y editada el 11/08/2026 09:00 AM.