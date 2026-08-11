Al menos 132 muertos y más de 570 heridos tras el sismo de 7.4 en Colombia

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Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió Colombia el 10 de agosto, dejando 132 fallecidos, 570 heridos y graves daños en hospitales y ciudades como Pereira, la más afectada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 11/08/2026 09:20 AM.