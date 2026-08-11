Rusia libera a exmarine de EU tras 4 años preso y gravemente enfermo en prisión

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El veterano militar Robert Gilman, detenido en Rusia desde 2022, fue puesto en libertad por motivos humanitarios y trasladado a Texas para recibir atención médica. La liberación se produce tras la presión de EE. U., el presidente Donald Trump y el senador Ed Markey, sin que forme parte de un intercambio de prisioneros.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 01:00 PM.
En Internacional y editada el 11/08/2026 01:04 PM.