Donald Trump defiende la continuidad de Gianni Infantino al frente de la FIFA

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la FIFA cometería un “terrible error” si sustituyera a Gianni Infantino, pese a la presión de UEFA, Concacaf y AFC para que el dirigente renuncie tras el polémico proyecto de inversión privada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 08:58 AM.
En Internacional y editada el 11/08/2026 09:28 AM.