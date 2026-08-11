Volcán Puracé mantiene alerta naranja tras cinco emisiones de ceniza en 24 horas

El volcán Puracé, ubicado en el Cauca, Colombia, sigue en alerta naranja después de registrar cinco emisiones de ceniza en las últimas 24 horas, con columnas que alcanzaron hasta 700 metros sobre el cráter, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La actividad sísmica y la liberación de gases se intensificaron desde el 1 de agosto, fecha en que el SGC elevó el nivel de alerta, advirtiendo sobre la posibilidad de una erupción mayor en días o semanas.
Habitantes de comunidades cercanas reportaron la presencia de ceniza, lo que ha generado preocupación y ha motivado a las autoridades a reforzar el monitoreo permanente del volcán. Asimismo, la actividad volcánica impactó la aviación regional: el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán suspendió temporalmente sus operaciones por el riesgo que la ceniza representa para las aeronaves.
El incremento de la actividad del Puracé coincidió con el sismo de magnitud 7.4 ocurrido el 10 de agosto, pero el SGC aclaró que ambos fenómenos son independientes y no guardan relación directa.
Las autoridades instan a la población a seguir exclusivamente la información oficial y a estar atentos a posibles cambios en la actividad del volcán.