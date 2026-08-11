Volcán Puracé mantiene alerta naranja tras cinco emisiones de ceniza en 24 horas

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El Servicio Geológico Colombiano reportó cinco columnas de ceniza de hasta 700 m del cráter del Puracé, manteniendo el nivel de alerta naranja y provocando la suspensión temporal del aeropuerto de Popayán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/08/2026 09:08 AM.
En Internacional y editada el 11/08/2026 09:49 AM.