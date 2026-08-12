EE.UU. vincula al nieto de Raúl Castro con la “Mafia cubana” de Quintana Roo

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El New York Times cita documentos judiciales que señalan a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del ex presidente cubano, como facilitador de una red de tráfico de personas y mercancías ilícitas entre Cuba y México, aunque la familia Castro niega los hechos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 08:17 AM.
En Internacional y editada el 12/08/2026 06:21 AM.