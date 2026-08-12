El “milagro” de la Virgen de Guadalupe en Colombia: ni el terremoto pudo destruirla

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Una fotografía de la Virgen de Guadalupe, intacta entre los escombros del sismo de 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto, se volvió viral como símbolo de esperanza y fe, generando miles de reacciones en redes sociales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/08/2026 09:55 AM.
En Internacional y editada el 12/08/2026 06:37 AM.