El “milagro” de la Virgen de Guadalupe en Colombia: ni el terremoto pudo destruirla

En medio de la devastación provocada por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto, una imagen de la Virgen de Guadalupe comenzó a circular en redes sociales y rápidamente se convirtió en uno de los símbolos más comentados de la emergencia.
La fotografía muestra a la Virgen, sin daños visibles, situada entre restos de concreto, polvo y estructuras colapsadas. El contraste entre la destrucción circundante y la aparente intactitud de la imagen religiosa llamó la atención de internautas, que la compartieron como mensaje de esperanza, fe y consuelo para los afectados.
La imagen de la Virgen de Guadalupe, sencilla pero poderosa, trascendió su contexto material para convertirse en un emblema de fortaleza frente a la adversidad. Mientras los equipos de emergencia siguen trabajando para localizar a los desaparecidos y retirar los escombros, la fotografía sigue circulando, alimentando la narrativa de que la fe y la solidaridad pueden mantenerse firmes entre los restos de la destrucción.