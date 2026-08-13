Helicóptero Apache de Fort Hood se estrella en Texas y deja dos soldados muertos

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Un helicóptero de ataque AH‑64 Apache, proveniente de la base militar de Fort Hood, se precipitó sobre un campo cerca de Salado, Texas, el 12 de agosto, provocando la muerte de sus dos ocupantes, ambos soldados del Ejército de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 08:24 AM.
En Internacional y editada el 13/08/2026 09:45 AM.