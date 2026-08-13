Helicóptero Apache de Fort Hood se estrella en Texas y deja dos soldados muertos

Un helicóptero Apache de la base de Fort Hood se estrelló este miércoles 12 de agosto en el centro de Texas, dejando dos soldados fallecidos. El accidente ocurrió alrededor de las 13:34 hora local sobre un campo cercano a la localidad de Salado, a unos 50 km de la base militar.
Según informó el vocero de la Oficina del Sheriff del condado de Bell, la aeronave, un modelo de ataque AH‑64, se precipitó y generó un intenso incendio que consumió árboles y pastizales, obligando a evacuar a residentes cercanos y a desplegar equipos de bomberos y de emergencia para controlar las llamas.
Las autoridades de Fort Hood y la Oficina del Sheriff confirmaron que los dos ocupantes del helicóptero, soldados del Ejército de los Estados Unidos, fallecieron en el siniestro. Las identidades de los fallecidos permanecerán en reserva hasta que sus familiares sean notificados.
Hasta el momento, el Ejército no ha divulgado las causas probables del accidente ni la misión que llevaba a cabo la aeronave. El incidente se produce dos meses después del choque de un bombardero B‑52 de la Fuerza Aérea estadounidense en California, que también resultó en ocho muertos.
Fort Hood alberga a aproximadamente 53 000 militares, familiares y personal civil, y está ubicada a unos 110 km al norte de Austin, la capital del estado.