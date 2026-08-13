Rusia conmemora el centenario de Fidel Castro en Moscú con una ceremonia

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Cientos de rusos, acompañados por la embajada cubana y autoridades del Partido Comunista, se reunieron frente a la estatua de Fidel Castro en Moscú para rendir homenaje al líder cubano en el marco de su centenario, resaltando la alianza estratégica entre ambos países y denunciando el embargo estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 13/08/2026 10:23 AM.