Rusia conmemora el centenario de Fidel Castro en Moscú con una ceremonia

Cientos de ciudadanos rusos se congregaron este jueves frente a la estatua del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, para celebrar el centenario de su nacimiento. La escena, marcada por banderas cubanas, ramos de flores rojas y una palpable nostalgia de la época soviética, fue organizada por la Embajada de Cuba en Moscú y el Partido Comunista de la Federación Rusa (PCR).
El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, pronunció un discurso en el que destacó la "talla histórica" de la figura de Castro y la "alianza estratégica" que une a La Habana y Moscú. Riabkov recordó que, pese a las amenazas de presidentes estadounidenses —desde Dwight Eisenhower hasta nueve mandatarios posteriores—, la voluntad del pueblo cubano nunca ha sido quebrantada. Asimismo, denunció el bloqueo impuesto por EE. UU. hace casi siete décadas, calificándolo de "manifestación de la impotencia estadounidense".
En sus palabras, el funcionario ruso subrayó que "cualquier intento de dividir a nuestros pueblos será rechazado", reafirmando la disposición de Rusia a seguir brindando apoyo al país caribeño. La ceremonia contó también con la presencia del embajador cubano en Moscú, Enrique Orta González, quien, junto a Riabkov, desplegó las cintas de las ofrendas florales depositadas ante el monumento.
El monumento, una excepción a la voluntad de Fidel de no erigirse estatuas en su honor, es una "rara avis" cuya única semejanza se encuentra en esculturas de Nicaragua, México, Venezuela, Vietnam y Sudáfrica. A los pies de la estatua, los asistentes escucharon la traducción de la canción "El necio" del cantautor cubano Silvio Rodríguez, interpretada por el grupo ruso Grenada.
El evento también sirvió como plataforma política de cara a los comicios parlamentarios de septiembre próximo, en los que el PCR busca recuperar el liderazgo político que perdió en las últimas elecciones. En este contexto, la conmemoración del centenario de Castro se presenta como un recordatorio de los lazos históricos y la solidaridad entre ambos países.
En paralelo, Rusia ha reforzado su apoyo energético a la isla caribeña: en marzo envió un buque con aproximadamente 730 mil barriles de petróleo, una medida que busca aliviar la profunda crisis energética que atraviesa Cuba.
Fotos y videos del acto están disponibles en la galería oficial de Grupo Milenio y en la cuenta de Twitter de la Embajada de Cuba en Moscú.