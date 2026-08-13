Sheinbaum aclara que Colombia no autorizó el traslado de la brigada de rescate de la Defensa

Durante la conferencia de prensa matutina del 13 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que el traslado de la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no fue autorizado por el gobierno de Colombia. La ausencia de la unidad se debió a que Colombia solicitó una certificación adicional para permitir su ingreso.
Sheinbaum explicó que, aunque los rescatistas ya cuentan con la certificación requerida, la autoridad colombiana ha exigido una nueva documentación. Mientras se tramita dicha certificación, México continúa enviando ayuda humanitaria a través de aviones Hércules, transportando despensas, insumos médicos y otros artículos solicitados por la población colombiana.
La presidenta subrayó que la falta de autorización de la brigada no afecta la entrega de los suministros esenciales, los cuales siguen llegando al territorio colombiano en los vuelos programados el 12 de agosto. Asimismo, reiteró el compromiso de México con la cooperación regional y la solidaridad ante emergencias humanitarias.