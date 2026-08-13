Sheinbaum aclara que Colombia no autorizó el traslado de la brigada de rescate de la Defensa

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno colombiano solicitó una nueva certificación para que los rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresen al país, por lo que la brigada no viajó con los vuelos de ayuda humanitaria del 12 de agosto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/08/2026 09:19 AM.
En Internacional y editada el 13/08/2026 10:01 AM.