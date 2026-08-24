Condenan a prisión a mujer brasileña que fingió ser niña de 12 años

El Tribunal de Justicia de Santa Catarina, Brasil, dictó el jueves 20 de agosto una condena de un año, seis meses y diez días de prisión, más cuatro meses y 18 días en régimen semiabierto, contra Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, por fraude e identidad falsa.
Oliveira vivió durante 14 meses con una familia de acogida en Joinville, haciéndose pasar por una niña de 12 años llamada "Gabriel". La familia cubrió íntegramente sus gastos de vivienda, alimentación y medicamentos, incluidos los tratamientos para su diabetes y obesidad, lo que el tribunal consideró una ventaja económica obtenida mediante el engaño.
Para sostener su doble vida, la acusada adoptó conductas propias de una menor: bebía leche en biberón, usaba chupete, dormía con una manta de apego y hablaba con una voz aguda y aniñada. Alegó haber sufrido maltrato infantil y haber sido sometida a hormonas que alteraron su desarrollo físico, además de afirmar que padecía autismo, explicaciones que le permitieron mantener el fraude ante la familia y la organización que la puso en contacto con ellos.
El engaño se originó en 2023 cuando Oliveira contactó a una organización local de atención a menores vulnerables; un pastor de iglesia facilitó su ingreso a la familia de acogida. El fraude se descubrió al detectarse contradicciones en su relato, y las autoridades señalaron que podría haber repetido conductas similares en otras regiones del país durante al menos 15 años.
Durante el juicio, Oliveira admitió haber mentido sobre su edad e identidad, pero sostuvo que nunca tuvo intención de estafar, argumentando que buscaba “un tipo de cuidado” para llenar un vacío emocional. Su abogado, Lúcio Sousa, defendió que el comportamiento era un mecanismo de supervivencia de una persona vulnerable que había vivido en la calle durante más de 20 años, y que no hubo lucro directo ni delito de hurto. El tribunal rechazó estos argumentos, considerando que la familia asumió todos los costos bajo una identidad falsa, constituyendo un beneficio económico ilícito.
Tras la sentencia, el abogado anunció en Instagram que interpondrá los recursos legales pertinentes para apelar la decisión y demostrar la inocencia de su clienta.