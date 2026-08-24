Condenan a prisión a mujer brasileña que fingió ser niña de 12 años

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Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, fue sentenciada a un año, seis meses y diez días de prisión por fraude e identidad falsa tras pasar 14 meses con una familia de acogida bajo la apariencia de una menor de 12 años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:19 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 02:03 PM.