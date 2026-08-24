Detienen a dos adolescentes israelíes por apalear a palestino amputado en Hebrón

La policía de Israel detuvo la noche del sábado a dos adolescentes, de 16 y 17 años, acusados de agredir con una vara de madera a un palestino amputado en la zona de Hebrón, sur de Cisjordania. Las imágenes difundidas por la Red de Noticias Quds muestran al hombre, identificado como Said al‑Omur, recibiendo el golpe mientras intentaba agacharse para recoger una de sus muletas.
El menor de 17 años, residente en Jerusalén, grababa el hecho con su teléfono móvil, mientras el de 16 años, también residente en la zona, le propinaba el golpe por la espalda. Al‑Omur había perdido la pierna derecha el año anterior a causa de un disparo de un colono israelí.
Según las autoridades, el vehículo Ranger que conducía el agresor fue requisado por circular sin licencia. La policía israelí informó que los dos adolescentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y que se iniciará una investigación penal.
Este episodio se enmarca en un patrón de violencia perpetrada por colonos israelíes en Cisjordania, que según la ONG Yesh Din, cierra el 94 % de los casos de agresiones sin presentar cargos, datos que abarcan desde 2005. Las denuncias incluyen invasiones de tierras, robo de ganado, destrucción de patrimonio y ataques físicos contra la población palestina.
En un hecho paralelo, fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a un adolescente palestino de 16 años sospechoso del apuñalamiento de un ciudadano israelí en Al Auja, Valle del Jordán, horas antes. El agredido, un israelí de 24 años, recibió atención médica en el hospital Shaarei Tzedek de Jerusalén.
Los incidentes ocurren un mes después de la muerte de dos israelíes y cuatro palestinos en un enfrentamiento cerca de la aldea de Tel y el asentamiento de Havat Gilad, lo que desencadenó una ola de represalias por parte de colonos.
Las autoridades israelíes reiteran que investigarán ambos casos y que los responsables serán llevados ante la justicia, mientras organizaciones de derechos humanos siguen exigiendo mayor rendición de cuentas y el fin de la impunidad en los territorios ocupados.