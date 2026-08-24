Detienen a dos adolescentes israelíes por apalear a palestino amputado en Hebrón

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La policía israelí arrestó a dos menores, de 16 y 17 años, tras difundir videos donde golpean con una vara a Said al‑Omur, un palestino amputado, en la zona de Hebrón, Cisjordania. El caso se suma a la alta tasa de impunidad en agresiones de colonos contra palestinos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 09:56 AM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 03:15 PM.