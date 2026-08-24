EE.UU. ataca embarcación sospechosa de narcotráfico en el Pacífico y deja dos muertos

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El Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) confirmó que el domingo ejecutó un ataque contra una embarcación de bajo perfil que operaba en rutas de narcotráfico del Pacífico oriental, causando la muerte de dos personas. El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos está en guerra contra los cárteles, mientras expertos legales y ONG alertan sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 12:10 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 03:10 PM.