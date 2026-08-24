EE.UU. lanza la operación “Paria Económico” para aislar a Irán

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una nueva ofensiva sancionadora que apunta a activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, con el objetivo de cortar todas las fuentes de ingreso del régimen iraní a casi seis meses de la guerra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 01:22 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 02:44 PM.