EE.UU. retira a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo

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Estados Unidos elimina a Siria de la lista de países patrocinadores del terrorismo y deja de calificar a Hayat Tahrir al‑Sham como organización terrorista global, en un gesto que consolida la reapertura diplomática iniciada en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 02:47 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 03:01 PM.