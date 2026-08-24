EE.UU. retira a Siria de la lista de patrocinadores del terrorismo

Washington anunció que Siria ya no forma parte de la lista de países patrocinadores del terrorismo, posición que mantenía desde 1979, y que también deja de considerar a Hayat Tahrir al‑Sham (HTS) como organización terrorista global.
El anuncio, realizado por el secretario de Estado, se produce tras el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2025 y la visita del entonces presidente de Siria, Ahmed al‑Sharaa, a la Casa Blanca en noviembre de 2025. En esa ocasión, el presidente Donald Trump elogió al líder sirio y subrayó el cambio de política estadounidense tras décadas de sanciones y aislamiento.
El senador Marco Rubio calificó la medida como “otro paso histórico del presidente Trump para brindar al pueblo sirio un camino hacia la prosperidad”, recordando el anuncio de junio de 2025 de un levantamiento progresivo de sanciones contra Siria.
Rubio también destacó la reciente adhesión de Siria, en noviembre de 2025, a la Coalición Global para Derrotar al ISIS, liderada por EE.UU., y su cooperación en operaciones contra redes de ISIS, Al Qaeda, Hezbolá y otros grupos vinculados a Irán.
Con la exclusión de Siria, la lista negra de patrocinadores del terrorismo queda compuesta únicamente por Irán (desde 1984), Corea del Norte (añadida en 2017) y Cuba, cuya situación ha variado según la administración: retirada por Obama en 2015, reinstaurada por Trump en 2021, eliminada nuevamente por Biden y re‑incluida por Trump en enero de 2025.