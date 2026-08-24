Fallece niña de 8 años en Luisiana por infección mortal de Naegleria fowleri

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Lillian Smart, de 8 años, murió en Luisiana tras contraer una infección por Naegleria fowleri, una ameba que se encuentra en aguas dulces templadas y que provoca meningoencefalitis amebiana primaria, una enfermedad casi siempre fatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 01:22 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 02:51 PM.