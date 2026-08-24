Netanyahu acusa a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos, aunque no especificó cuál, ni el momento ni el lugar del supuesto atentado. La acusación se produjo durante un programa televisivo en el que se debatió la negativa de la agencia de seguridad nacional Shin Bet a proporcionar un equipo de protección permanente a Gadi Eisenkot, exjefe del ejército y principal rival de Netanyahu en las próximas elecciones del 27 de octubre.
Netanyahu subrayó que Eisenkot debe contar con protección las 24 horas del día, calificándola de "no un lujo". El mandatario tiene dos hijos y una hija; sin embargo, la información disponible no aclara cuál de sus hijos sería el objetivo del presunto intento de asesinato.
El hijo mayor, Yair Netanyahu, de 35 años, reside en Miami desde principios de 2024 bajo la supuesta protección del Shin Bet. Su estancia en el sur de Florida ha generado polémica en Israel, pues el costo de su seguridad recae sobre los contribuyentes y algunos residentes locales temen que la presencia del hijo del primer ministro convierta la zona en un blanco potencial.
Poco después de la declaración de Netanyahu, el periodista israelí Amit Segal informó en su canal de Telegram que el supuesto intento de asesinato se conoce desde hace "meses", pero que había sido objeto de una orden de silencio.
Hasta el momento, las autoridades iraníes no han respondido a las acusaciones, y la comunidad internacional sigue a la espera de pruebas que respalden la afirmación del primer ministro israelí.