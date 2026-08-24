Netanyahu acusa a Irán de intentar asesinar a uno de sus hijos

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos, sin precisar quién ni cuándo. La acusación surgió en medio de controversias sobre la protección del exjefe del ejército Gadi Eisenkot y la presencia del hijo mayor de Netanyahu en Miami.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 02:47 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 03:30 PM.