Sismo de magnitud 5.4 sacude Costa Rica en la madrugada del 24 de agosto de 2026

...

Un temblor de 5.4 Mw se registró a la 1:37 a.m. (hora local) en San Isidro de Coronado, provincia de San José, con 30 réplicas menores. No se reportaron heridos ni daños materiales, aunque el evento se produce tras fuertes sismos en Perú y Colombia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/08/2026 02:46 PM.
En Internacional y editada el 24/08/2026 03:35 PM.