Sismo de magnitud 5.4 sacude Costa Rica en la madrugada del 24 de agosto de 2026

A la 1:37 a.m., hora local, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) detectó un sismo de magnitud 5.4 Mw cuyo epicentro quedó a ocho kilómetros al noreste de San Isidro de Coronado, a una profundidad de 11 km. El temblor fue percibido en la capital y en municipios cercanos, pero la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que no se registraron daños materiales ni víctimas.
Treinta minutos después, a la 1:39 a.m., se sintió una réplica de magnitud 4.5 Mw. Desde entonces, Ovsicori ha contabilizado alrededor de 30 réplicas de menor intensidad, la mayoría imperceptibles para la población.
El sismo costarricense se produce cuatro días después del terremoto de magnitud 7.2 Mw que sacudió el sur de Perú y catorce días después del temblor de 7.4 Mw que devastó a Colombia. Ambos eventos generaron cientos de fallecidos y daños extensos, lo que ha mantenido la atención del continente en la actividad sísmica.
Para más información y actualizaciones en tiempo real, visite el sitio web del Ovsicori y siga los canales oficiales de la CNE.