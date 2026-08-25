Consulado de EE. UU. emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende actividades

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El Consulado de EE. UU. en Tijuana advierte a ciudadanos estadounidenses sobre una amenaza no especificada en Mexicali, ordena mantenerse alejados de edificios gubernamentales y suspende sus operaciones el 25 de agosto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 25/08/2026 06:33 AM.
En Internacional y editada el 25/08/2026 06:37 AM.