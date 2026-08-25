Consulado de EE. UU. emite alerta de seguridad en Mexicali y suspende actividades

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche del lunes una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, y suspendió todas sus actividades en la ciudad fronteriza para el martes 25 de agosto, tras recibir información sobre una posible amenaza cuya naturaleza no fue precisada.
El aviso, publicado a través de la Misión de EE. UU. en México, instruye a los ciudadanos estadounidenses que residan o visiten Mexicali a mantenerse alejados de edificios gubernamentales durante la jornada y a seguir las indicaciones de las autoridades policiales mexicanas. El comunicado señala: “Debido a información sobre una amenaza, las actividades del gobierno de los EE. UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos para el 25 de agosto”.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna dependencia estatal o municipal mexicana había emitido un comunicado propio sobre las condiciones de seguridad en la ciudad ni sobre la naturaleza de la amenaza referida por el gobierno estadounidense.
El Consulado puso a disposición la línea de la Embajada de EE. UU. en México (55) 5080 2000 desde México y 011 52 55 5080 2000 desde EE. UU., así como el número del Departamento de Estado para asuntos consulares: +1‑888‑407‑4747.
Esta no es la primera alerta de este tipo. El pasado 5 de agosto, EE. UU. suspendió actividades en Michoacán tras amenazas contra inspectores del Departamento de Agricultura (USDA), lo que provocó la interrupción temporal de exportaciones de aguacate.
La advertencia llega pocos días después de que el Gabinete de Seguridad ejecutara un operativo en Mexicali contra un inmueble vinculado al grupo delictivo conocido como “Los Rusos”, célula del Cártel de Sinaloa ligada a la facción de los Zambada. Con apoyo de la DEA, el operativo aseguró 120 kg de pastillas de fentanilo (más de 4 millones de dosis), un arma de fuego y varios vehículos, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Los Rusos han consolidado su presencia en Mexicali durante los últimos cinco años, controlando la distribución de drogas mediante “conectas” y enfrentando disputas con otras facciones del mismo cártel. La ciudad, por su ubicación fronteriza con Calexico, California, y sus corredores de tráfico hacia el sur y el oeste de EE. UU., es considerada una plaza estratégica para el narcotráfico.
La violencia en Mexicali no se limita al narcotráfico; recientemente, un agente estatal de seguridad fue asesinado junto a su esposa en un ataque armado, lo que subraya la complejidad del entorno de seguridad en la zona.