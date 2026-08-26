EE.UU. suspende temporalmente citas para visados de migrante en todo el mundo

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El Departamento de Estado de EE. U. ha detenido las citas para solicitar visados de migrante a nivel global mientras capacita a su personal consular en nuevos requisitos que eviten la carga de subsidios públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 10:03 AM.
En Internacional y editada el 26/08/2026 02:56 PM.