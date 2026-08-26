Meta cierra el mayor litigio de EE. UU. con un acuerdo de 17,100 millones de dólares

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Meta acordó pagar hasta 17,100 millones de dólares para resolver demandas de 51 fiscalías estatales y el Distrito de Columbia, bajo la supervisión de la jueza Yvonne González Rogers. El convenio obliga a rediseñar Instagram y Facebook para usuarios menores y a someterse a auditorías independientes, marcando un precedente en la responsabilidad legal de las plataformas digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 10:03 AM.
En Internacional y editada el 26/08/2026 10:36 AM.