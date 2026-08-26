Meta cierra el mayor litigio de EE. UU. con un acuerdo de 17,100 millones de dólares

Meta selló el acuerdo más grande jamás presentado contra una empresa en la historia de Estados Unidos, con una cifra que puede alcanzar los 17,100 millones de dólares. La jueza Yvonne González Rogers, conocida por sus fallos contra Apple y por arbitrar el litigio entre Elon Musk y OpenAI, supervisará la ejecución del pacto, que cubre tanto el caso de adicción de menores en Instagram como el escándalo de datos de Cambridge Analytica.
El convenio, anunciado el 26 de agosto y pendiente de aprobación judicial, fue negociado con 51 fiscalías generales, el Distrito de Columbia y varios territorios. Meta pagará 12,190 millones de dólares en un plazo de diez años; el resto dependerá de que TikTok, YouTube y Snapchat acepten reformas equivalentes.
Los demandantes alegan que Meta diseñó deliberadamente funciones basadas en la psicología del comportamiento para maximizar el tiempo de permanencia de adolescentes, sin advertir a los padres sobre los daños psicológicos. Peritos judiciales señalaron herramientas como los algoritmos de recomendación, notificaciones push y la gamificación de interacciones como los principales culpables.
Además del aspecto económico, el acuerdo impone a Meta la obligación de rediseñar Instagram y Facebook para menores, bajo la vigilancia de un auditor independiente que verificará el cumplimiento de medidas como controles de tiempo de uso, restricciones de contenido y mayor transparencia para los padres.
El pacto también cierra el caso relacionado con la filtración de datos de usuarios de Facebook a Cambridge Analytica antes de las elecciones de 2016, aunque la compañía no admitió responsabilidad en ninguno de los dos procesos.
En el mercado, la noticia impulsó una alza de casi el 4 % en las acciones de Meta antes de la apertura, ya que los inversionistas prefieren la certeza de un acuerdo negociado frente a la incertidumbre de un veredicto de jurado que podría haber ascendido a 1.4 billones de dólares.
El mensaje de las fiscalías a la competencia es claro: “Ustedes son los siguientes”. Meta utilizó el comunicado para presionar a TikTok, YouTube y Snapchat a adoptar el mismo paquete de reformas, argumentando que los adolescentes utilizan múltiples aplicaciones simultáneamente y que una solución aislada no basta.
La directora jurídica de Meta, C.J. Mahoney, describió el acuerdo como una extensión de los esfuerzos ya en marcha para proteger a los adolescentes, enfatizando que otorgará a los padres un control real sobre el uso que sus hijos hacen de Facebook e Instagram. La empresa también anticipó un cargo contable de 10 mil millones de dólares en sus resultados del trimestre actual por este acuerdo.