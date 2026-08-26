Riada en la frontera Nepal‑China deja al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos

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Una repentina avalancha de lodo y agua en la zona fronteriza entre Nepal y China, ocurrida el 26 de agosto de 2026, ha cobrado al menos 160 vidas y ha dejado a cientos de personas desaparecidas. Las autoridades nepalíes atribuyen el desastre a un posible sismo que provocó un desprendimiento de nieve y rocas, pero la causa exacta aún se investiga.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/08/2026 02:34 PM.
En Internacional y editada el 26/08/2026 02:52 PM.