Riada en la frontera Nepal‑China deja al menos 160 muertos y cientos de desaparecidos

Al menos 160 personas han muerto y cientos más están desaparecidas tras la inundación repentina que azotó la zona fronteriza entre Nepal y China el miércoles 26 de agosto. El torrente de lodo y escombros, proveniente del río Bhote Koshi, arrasó edificios, carreteras y comunidades en el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, paralizando los viajes y obligando a los residentes a huir en medio del caos.
Según la policía de Nepal, el número de fallecidos se elevó de un primer recuento preliminar de 98 a 160, mientras que los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los escombros. El Ejército nepalí ha logrado rescatar a 114 personas y sigue realizando búsquedas aéreas en la zona afectada.
El ministro de Relaciones Exteriores, Shishir Khanal, señaló que lo más probable es que un sismo haya desencadenado un desprendimiento de tierra que bloqueó el cauce del río, provocando el desbordamiento. La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres corroboró, mediante imágenes satelitales de Planet Labs, la presencia de un "desprendimiento de nieve y rocas" en la frontera.
El gobierno de Nepal declaró zona de desastre durante tres meses a las áreas impactadas por la inundación del Bhote Koshi. El primer ministro, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad y a la paciencia de la población mientras se intensifican los trabajos de rescate y asistencia humanitaria.
El desastre también afecta al sector turístico: el Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, siguen sin ser localizados. Entre los desaparecidos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, India, Malasia, Reino Unido, Australia y 62 viajeros nepalíes.
Las inundaciones y deslizamientos son fenómenos frecuentes durante la temporada de monzones en Nepal y el sur de Asia. Científicos advierten que el cambio climático está incrementando la intensidad y frecuencia de estos eventos, lo que podría haber contribuido a la magnitud de la catástrofe.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a través de la Embajada en India, está brindando apoyo a los connacionales que se encuentren en la zona y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas.