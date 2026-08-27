Brasil demanda a Discord por 93 millones de dólares por fallas en la protección de menores

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El gobierno brasileño presentó una acción civil contra la plataforma Discord, exigiendo una indemnización de 93 millones de dólares por la muerte de una adolescente de 13 años tras ser incitada a autolesionarse en una transmisión en vivo. La demanda reclama controles parentales más estrictos, mayor cooperación con autoridades y sistemas de detección de riesgos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 08:35 AM.
En Internacional y editada el 27/08/2026 04:29 PM.