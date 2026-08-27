OMS declara fin del brote de ébola en Uganda tras 42 días sin casos

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que Uganda está libre del brote de ébola después de 42 días sin notificar nuevos contagios. El país registró 20 casos, mayormente importados de la República Democrática del Congo, y dos fallecimientos. La OMS elogió las medidas adoptadas por el gobierno ugandés y sus socios sanitarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 10:47 AM.
En Internacional y editada el 27/08/2026 12:37 PM.