Rey Harald V de Noruega se encuentra en estado muy grave tras complicaciones de salud

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El monarca noruego, de 89 años, empeoró su condición tras una infección sanguínea derivada de una anemia. La Casa Real confirmó que el rey está “muy grave” y que varios miembros de la familia real y autoridades noruegas han sido trasladados al hospital.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 09:58 AM.
En Internacional y editada el 27/08/2026 04:26 PM.