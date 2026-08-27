Rey Harald V de Noruega se encuentra en estado muy grave tras complicaciones de salud

La Casa Real de Noruega informó que el rey Harald V, de 89 años, se encuentra en estado "muy grave" después de que una anemia hemolítica provocara una infección en la sangre. El monarca había sido ingresado hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo y, pese a recibir antibióticos, su condición se ha deteriorado.
Desde las 9:15 hora local, los príncipes herederos Haakon y Mette‑Marit, junto a la reina Sonja, se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, también fueron trasladados al hospital los niños de los herederos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, así como la princesa Astrid, hermana del rey, y Marius Borg Høiby, hijo de una relación anterior de Mette‑Marit, quien cumple prisión preventiva domiciliaria con una tobillera electrónica.
La situación del rey ha provocado la cancelación de varios compromisos internacionales. El primer ministro Jonas Støre suspendió su visita a Alemania, incluida la reunión prevista en Berlín con el canciller Friedrich Merz. Asimismo, el presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, canceló su viaje a Islandia, y el comité parlamentario de Exteriores y Defensa anuló su visita a Corea del Sur.
Harald V fue ingresado el 17 de agosto tras una acumulación de líquido corporal y tratamiento con cortisona por una anemia hemolítica. Seis días después, la Casa Real comunicó que la infección sanguínea había empeorado, aunque inicialmente el rey respondió al tratamiento y se encontraba estable. En los últimos días, la familia real ha recibido visitas hospitalarias, incluida la princesa Marta Luisa, primogénita del rey.
El monarca, el de mayor edad en Europa, ha enfrentado múltiples problemas de salud en los últimos años. En febrero y marzo de 2024, fue hospitalizado en Tenerife, España, por una infección en la pierna durante sus vacaciones. En 2022, una infección durante unas vacaciones en Malasia requirió su traslado en avión medicalizado a Noruega y la implantación de un marcapasos. Anteriormente, en 2005 se le extirpó un tumor de la vejiga, y se le han realizado implantes de válvula cardíaca y cirugías de ligamento de rodilla.