Rescatan a manada de elefantes arrastrada por la corriente del río Kaudiyala en Uttar Pradesh

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Una familia de cinco elefantes, tres adultos y dos crías, fue arrastrada por la fuerte corriente del río Kaudiyala el 25 de agosto de 2026. Gracias a la rápida intervención del rango forestal de Katarniaghat y al cierre de la compuerta de la presa de Girjapuri, los animales fueron puestos a salvo y regresaron a su hábitat.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 01:00 PM.
En Internacional y editada el 27/08/2026 04:37 PM.