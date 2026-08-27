Rescatan a manada de elefantes arrastrada por la corriente del río Kaudiyala en Uttar Pradesh

Una manada de cinco elefantes quedó atrapada en la corriente del río Kaudiyala alrededor de las 10:20 a.m. del 25 de agosto de 2026, cuando la fuerza del agua los arrastró hacia la presa de Girjapuri. El aviso fue recibido por la sede del rango forestal de Katarniaghat a través de la barrera de Kailashpuri.
Según el Servicio Forestal de la India, la corriente era tan intensa que las dos crías comenzaron a ser arrastradas, mientras los tres adultos intentaban protegerlas, aunque también tenían dificultades para nadar. Ante la emergencia, el responsable forestal de Katarniaghat se desplazó de inmediato al sitio, acompañado por personal especializado.
Las autoridades solicitaron apoyo al Departamento de Riego, que cerró la compuerta de la presa para reducir la velocidad del flujo. Con la corriente atenuada, los elefantes adultos lograron guiar a sus crías a una zona segura. Posteriormente, el personal forestal utilizó ruido y maniobras de arreo para alejar a la manada de las inmediaciones de la compuerta y conducirla de regreso al área forestal.
El operativo culminó con los cinco elefantes regresando sanos y salvos a su hábitat, según el reporte oficial. La rápida coordinación interinstitucional fue señalada como clave para el éxito del rescate.
Este incidente subraya la vulnerabilidad de la fauna silvestre ante fenómenos de alta intensidad hídrica y la importancia de protocolos de respuesta ágil entre las autoridades forestales y de recursos hídricos.