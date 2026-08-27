Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, exige a EE. UU. frenar muertes de mexicanos

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó su gira de trabajo en la capital estadounidense reiterando la exigencia de que el Departamento de Seguridad Interior (DHS) detenga las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y en operativos migratorios. En una reunión con el subsecretario Troy Edgar, Velasco presentó los casos de 17 fallecidos durante la administración Trump, ocurridos en ocho estados de EE. UU., y solicitó medidas de protección y rendición de cuentas.
El canciller también informó que México ha interpuesto 20 denuncias ante autoridades estadounidenses: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de distrito, con el objetivo de que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables.
Paralelamente, Velasco sostuvo encuentros con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, y con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. En ambas pláticas se abordaron oportunidades de colaboración en innovación tecnológica, inteligencia artificial, semiconductores y cadenas de suministro, así como la necesidad de respetar la soberanía y la integridad territorial de México.
El mensaje central del secretario mexicano fue la petición de una política migratoria que priorice la vida y los derechos humanos, y que se eviten nuevas tragedias bajo la jurisdicción de autoridades estadounidenses.