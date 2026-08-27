Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, exige a EE. UU. frenar muertes de mexicanos

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Durante su visita a Washington, el canciller Roberto Velasco solicitó al subsecretario de Seguridad Interior de EE. UU., Troy Edgar, acciones concretas para evitar nuevas muertes de mexicanos bajo custodia del ICE y en operativos migratorios, mientras dialogaba sobre cooperación bilateral en materia migratoria, innovación y comercio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 27/08/2026 06:30 AM.
En Internacional y editada el 27/08/2026 04:29 PM.