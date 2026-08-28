Helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se estrella en Durango

Un helicóptero UH‑60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó el viernes 28 de agosto en el Campo Militar de El Salto, ubicado en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango. El accidente ocurrió durante la fase de despegue, cuando la aeronave perdió potencia y se estrelló contra el suelo dentro del mismo perímetro de la instalación.
El suceso quedó registrado en video, en el que se observa al helicóptero perder estabilidad, girar sobre su propio eje y colisionar con el terreno. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a bordo iban siete militares, quienes resultaron con contusiones leves. Fueron atendidos de inmediato por el personal de Sanidad Militar en el Centro de Adiestramiento Regional de El Salto.
En un comunicado emitido desde Lomas de Sotelo, la SEDENA precisó que la aeronave realizó un aterrizaje de emergencia durante el despegue, pero no detalló las causas que provocaron la maniobra ni el estado final del helicóptero.
Para esclarecer el origen del accidente, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea Mexicana ha sido activada. Hasta el momento, no se ha emitido un dictamen oficial. Sin embargo, versiones preliminares apuntan a dos posibles causas: un posible roce del rotor con un árbol durante maniobras de vuelo, lo que habría provocado la pérdida de control del piloto, o una falla mecánica en el motor.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuál de estas hipótesis corresponde al hecho y para precisar el tipo de operación que realizaba la aeronave al momento del accidente. Según los reportes, el helicóptero había despegado en la mañana del Campo Militar 5 de Mayo, con destino al Campo Militar 10‑C, sede de la Segunda Compañía de Infantería, donde finalmente se produjo el siniestro.