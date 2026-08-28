Helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana se estrella en Durango

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Un UH‑60M Black Hawk se accidentó al intentar despegar en el Campo Militar de El Salto, Durango, dejando a los siete tripulantes con contusiones leves; la investigación está a cargo de la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 04:00 PM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 06:10 PM.