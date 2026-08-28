DEA agradece a Harfuch la hospitalidad brindada a sus agentes en México

En el marco de la Conferencia Internacional de Aplicación de la Ley en materia de Drogas (IDEC 40) celebrada en Argentina, Terry Cole, director de la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA), expresó su agradecimiento a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la hospitalidad que brinda a los agentes de la DEA que operan en México.
“Realmente quiero agradecer a Omar y a su equipo por dar la bienvenida a los agentes de la DEA que trabajan en México. Dice mucho su compromiso, pero también dice mucho la hospitalidad que nos brindan mientras estamos allá”, declaró Cole, subrayando la estrecha colaboración bilateral que incluye visitas mutuas, intercambio diario de información e investigaciones conjuntas contra el narcotráfico.
La DEA mantiene una presencia permanente en el país a través de una oficina nacional en la Ciudad de México y oficinas residentes en Tijuana, Nogales, Hermosillo, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Guadalajara y Mérida. Estas sedes facilitan investigaciones bilaterales, capacitación, suministro de equipamiento técnico y apoyo en la elaboración de leyes y regulaciones para el control de drogas.
En la entrevista, Cole recordó que ambas instituciones deben evolucionar al mismo ritmo que cambian la tecnología y las drogas sintéticas, y que continúan invirtiendo en su personal. Cerró con una visión a largo plazo: “Esto es solo el comienzo de esta relación”.
Harfuch, por su parte, no respondió directamente al agradecimiento, pero resaltó la trayectoria compartida y la Operación Frontera Norte como motor del acercamiento institucional. “Aunque él ha estado más tiempo en la policía, ese respeto y esa confianza se valoran enormemente”, comentó entre risas.
La Operación Frontera Norte, iniciada tras el acuerdo entre el expresidente Donald Trump y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, implicó el despliegue de 11 mil guardias nacionales y fortaleció los lazos de investigación entre ambas naciones.
Además, Cole reveló que realizó una visita no anunciada a la Ciudad de México para reunirse con Harfuch, donde rindieron homenaje a personal de seguridad fallecido en México, aunque no precisó fechas ni nombres.