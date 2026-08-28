DEA agradece a Harfuch la hospitalidad brindada a sus agentes en México

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El director de la DEA, Terry Cole, elogió la bienvenida y el apoyo que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofrece a los agentes estadounidenses en territorio mexicano, en una entrevista publicada durante la Conferencia IDEC 40 en Argentina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:47 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 06:08 AM.