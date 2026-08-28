Jefe de la DEA advierte que la colaboración con México seguirá incrementándose

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Terry Cole, director de la DEA, y el secretario mexicano Omar García Harfuch reiteraron en la IDEC 2026 la alianza sin precedentes entre ambas instituciones, prometiendo una mayor rapidez en el intercambio de información y la destrucción de narcolaboratorios para frenar a los cárteles.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 07:58 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 08:29 AM.