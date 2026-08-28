Jefe de la DEA advierte que la colaboración con México seguirá incrementándose

En una entrevista conjunta realizada tras la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC 2026) en Argentina, Terry Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), subrayaron la creciente cooperación entre sus organismos para combatir el narcotráfico.
Al ser cuestionado sobre el significado de su presencia conjunta ante los medios, Cole respondió que la alianza refleja el trabajo conjunto y la amistad entre ambos funcionarios: "Es una alianza, y estamos trabajando juntos. Omar y yo mantenemos comunicación constante. Los dos queremos lo mejor para nuestros países".
García Harfuch coincidió, señalando que la colaboración entre la DEA y la SSPC no tiene precedentes, pues el intercambio rápido de información permite anticipar delitos y detener a los responsables con mayor celeridad.
En materia de opioides sintéticos, Cole destacó los avances tecnológicos del "laboratorio de clase mundial" de la DEA, que permite identificar nuevas sustancias y variantes de nitazenas. Por su parte, Harfuch resaltó la destrucción de 2,775 laboratorios de metanfetaminas por parte del Ejército y la Marina mexicana, lo que corta millones de dólares y dosis que alimentan a los cárteles en ambos lados de la frontera.
Ambos funcionarios coincidieron en que su estrecha relación se basa en la experiencia policial y la aplicación de la ley. Al final de la entrevista, Cole advirtió que la colaboración seguirá "incrementándose", con un intercambio de información aún más rápido y la integración de datos de fiscales para ampliar investigaciones conjuntas.
García Harfuch concluyó que la IDEC 40 dejó claro que más de 100 países persiguen a un "enemigo en común": los cárteles de la droga, y que se fomentarán relaciones "personales y duraderas" en beneficio de México y Estados Unidos.