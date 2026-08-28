Dos muertos tras ataque violento en escuela cercana a Berlín

Dos personas perdieron la vida en un ataque violento que tuvo lugar en una escuela privada de la localidad de Gosen‑Neu‑Zittau, en la periferia de Berlín, según informaron medios locales el jueves 27 de agosto.
Las víctimas fueron identificadas como un estudiante de 18 años y un hombre de 30 años que habría intentado intervenir en el hecho. El agresor, de 19 años, resultó ser el exnovio del estudiante y fue detenido por la policía en el lugar.
La emisora pública regional RBB y el diario Maerkische Allgemeine Zeitung confirmaron que la alarma del centro escolar se activó a primera hora del día, movilizando unidades de emergencia, ambulancias y helicópteros de rescate. La policía había informado previamente que dos personas resultaron gravemente heridas y que el sospechoso había sido puesto bajo custodia.
Hasta el momento no se ha precisado el tipo de arma utilizada ni si hubo otras personas lesionadas. Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y la posible participación de terceros.