Dos muertos tras ataque violento en escuela cercana a Berlín

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Un estudiante de 18 años y un hombre de 30 fallecieron en un incidente violento ocurrido en una escuela de Gosen‑Neu‑Zittau, a las afueras de Berlín, mientras un sospechoso de 19 años, exnovio de la víctima, fue detenido.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:54 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 06:25 AM.