EE.UU., Colombia y Ecuador coordinan ofensiva contra narco en la frontera

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Altos mandos militares de EE.UU., Colombia y Ecuador se reunieron en San Lorenzo, Ecuador, para planear acciones conjuntas contra los cárteles que operan en la zona fronteriza, intensificando la lucha contra el narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:03 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 08:26 AM.